Macron à Trump: « Tu veux un prix Nobel? Arrête la guerre à Gaza »

Selon l'agence de presse AhlulBayt (Abna), le président français Emmanuel Macron a déclaré dans une interview de presse depuis New York que si le président des États-Unis Donald Trump veut recevoir le prix Nobel de la paix, il doit prendre des mesures pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Dans cette interview, Macron a souligné: « La seule personne qui a la capacité de faire pression sur le régime sioniste pour arrêter cette guerre est le président américain. »

Il a ajouté: « La raison pour laquelle Trump peut faire ce que nous ne pouvons pas, c'est que nous ne fournissons pas les armes qui rendent la guerre à Gaza possible. Nous n'envoyons pas d'équipement militaire pour cette guerre, mais les États-Unis le font. »

En réponse au discours de Trump à l'Assemblée générale des Nations Unies, Macron a déclaré: « Je vois un président qui s'est engagé sur cette question. Il a dit depuis la tribune: 'Je veux la paix. J'ai résolu sept conflits.' Et maintenant, il veut le prix Nobel de la paix. Ce prix ne peut être reçu que lorsque cette guerre est arrêtée. »