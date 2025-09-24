Le président colombien à l'ONU : Vives critiques envers les États-Unis et soutien ferme à la Palestine

Selon l'Agence de presse internationale AhlulBayt (Abna), Gustavo Petro, le président colombien, a vivement attaqué aujourd'hui lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York les politiques mondiales et la pression des États-Unis sur son pays. Il a qualifié la décision du président américain Donald Trump de retirer la Colombie de la liste des pays qui ont réussi dans la lutte contre la drogue d'"attaque contre la souveraineté nationale" et a déclaré : « Comment le président d'un pays étranger peut-il déclarer illégitime un président élu par le peuple ? Est-ce de la démocratie ou un retour à des méthodes inhumaines ? »

Petro, se référant à la saisie de plus de 1764 tonnes de cocaïne pendant sa présidence, a souligné que cette décision américaine n'était pas basée sur une performance réelle, mais plutôt sur des "désaccords politiques". Il a qualifié les politiques mondiales de lutte contre la drogue d'injustes et a déclaré : « Pourquoi la cocaïne, produite dans les pays du Sud, est-elle considérée comme dangereuse, alors que l'alcool, produit dans le Nord, est libre ? Ces décisions sont enracinées dans la politique, pas dans la science. »

Dans une autre partie de son discours, Petro a abordé la crise de Gaza et a appelé à la formation d'une "force de paix armée" pour mettre fin au "génocide" en Palestine. Soutenant l'action récente de pays comme la France, le Royaume-Uni et le Canada de reconnaître la Palestine, il a loué le rôle de la Colombie dans le groupe de La Haye – qui a été formé pour mettre en œuvre les jugements de la Cour internationale contre les responsables israéliens – et a déclaré : « Le monde ne doit pas rester silencieux face au meurtre d'enfants à Gaza. »

Ce discours a été prononcé alors que les tensions entre la Colombie et les États-Unis ont atteint leur apogée. Par ces positions, Petro a cherché à renforcer le statut de la Colombie en tant que pays indépendant et défenseur de la justice mondiale. En conclusion, il a souligné son engagement à défendre la souveraineté nationale et à soutenir les idéaux internationaux.