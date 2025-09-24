Le chef de l'OMS : La violence menace la vie des enfants et des patients à Gaza

Selon l'agence de presse AhlulBayt (Abna), Tedros Adhanom, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a annoncé que l'escalade de la violence autour des deux hôpitaux « Al-Rantisi » et « Al-Ayoun » dans la bande de Gaza a forcé les patients et le personnel médical à quitter les lieux.

Exprimant sa préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire et sanitaire à Gaza, il a souligné que les risques pour les civils augmentent et que les centres médicaux doivent être protégés afin que les services médicaux de base puissent se poursuivre.

Adhanom a noté que l'hôpital Al-Rantisi était le seul centre pédiatrique spécialisé de Gaza et que l'hôpital Al-Ayoun était le seul centre de traitement des maladies oculaires dans la région.

Il a averti que la poursuite de la violence et la fermeture des centres médicaux alors que des centaines de milliers de personnes sont à Gaza pourraient entraîner la mort d'un plus grand nombre de personnes.

Le directeur de l'OMS a appelé à trouver des solutions immédiates pour protéger les civils et garantir la continuité des services médicaux.

Le ministère de la Santé de Gaza avait également annoncé plus tôt que les hôpitaux Al-Rantisi et Al-Ayoun avaient été mis hors service en raison des attaques israéliennes répétées sur leurs environs. De plus, le centre médical d'aide d'urgence dans la ville de Gaza a également été entièrement détruit.

La déclaration précise que « les occupants ciblent délibérément et systématiquement les infrastructures des services médicaux dans la province de Gaza, une action qui s'inscrit dans le cadre de la politique de génocide contre la population de cette région. »

Le ministère de la Santé a également souligné que toutes les routes menant aux hôpitaux sont soit détruites, soit dangereuses, ce qui rend l'accès des patients aux centres médicaux très difficile.