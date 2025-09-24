  1. Accueil
Le nouveau veto américain contre un cessez-le-feu à Gaza est une preuve du leadership de Washington dans la guerre

24 septembre 2025 - 14:08
Le chef du Conseil Al-Wifaq de Bahreïn a déclaré : « Le recours répété au droit de veto par les États-Unis au Conseil de sécurité contre une résolution de cessez-le-feu et de levée du siège de Gaza est une preuve supplémentaire que l'Amérique est à la tête de la guerre. »

Selon l'agence de presse AhlulBayt (Abna), Sayyid Jamil Kazim, le chef du Conseil Al-Wifaq de Bahreïn, a déclaré que le recours répété des États-Unis à leur droit de veto au Conseil de sécurité contre le cessez-le-feu et la levée du siège de Gaza est une preuve supplémentaire qui s'ajoute à la liste des actions de Washington et montre que l'Amérique est à la tête de cette guerre et est la première responsable de tous les crimes de génocide qui ont été prouvés par les Nations Unies et sont exécutés par le régime sioniste.

Il a qualifié de vaine la politique de « diplomatie de la force » que les États-Unis poursuivent pour modifier les équilibres mondiaux et diviser le monde en zones confessionnelles, ethniques et raciales par le biais de guerres, de violence, de massacres, de blocus et de l'assèchement des ressources vitales, et a déclaré que cette politique ne portera pas ses fruits et reviendra tôt ou tard à l'Amérique sous la forme d'une défaite, d'une honte éternelle et d'un dommage manifeste.

