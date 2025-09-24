Naqvi salue le Traité de défense stratégique conjointe entre le Pakistan et l'Arabie saoudite

Selon l'agence de presse AhlulBayt (Abna), Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Jawad Naqvi, le chef de la société Urwat al-Wuthqa du Pakistan, a salué le récent accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, le décrivant comme une mesure historique.

Il a déclaré : « Pour la première fois dans l'histoire, un Premier ministre pakistanais a été escorté par des avions de chasse saoudiens pendant son vol. Lorsque les avions de chasse saoudiens ont encerclé l'avion transportant le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif dans le ciel, il leur a également fait un salut militaire en signe de respect. »

Naqvi a ajouté : « Si nous examinons les dispositions de l'accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, chaque clause est digne d'éloges et est un grand succès du point de vue du Pakistan. Compte tenu des problèmes actuels du pays, cet accord peut résoudre une partie de nos défis. »

Il a ensuite critiqué ses opposants et a déclaré : « Certains pensent que l'Arabie saoudite est dans une situation de confusion et a donc accepté un tel accord, ou que la pression d'Israël a conduit à cette décision. Mais une analyse des dispositions de l'accord montre que le Pakistan fournira les besoins de sécurité de l'Arabie saoudite, et en retour, l'Arabie saoudite aidera à résoudre les problèmes financiers du Pakistan. »

Naqvi a souligné : « Ce souhait, qui existait au Pakistan depuis 30 à 40 ans, est maintenant devenu réalité. Les dirigeants du Pakistan ont toujours souhaité qu'un tel accord soit conclu avec l'Arabie saoudite, et les yeux des différents gouvernements pakistanais étaient avant tout tournés vers Riyad. »

Il est à noter que l'Arabie saoudite et le Pakistan ont signé il y a quelques jours un Traité de défense stratégique conjointe, selon lequel une agression contre l'un d'eux serait considérée comme une agression contre les deux pays.