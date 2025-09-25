L'Irak subit 25 milliards de dollars de pertes dues à l'arrêt des exportations du Kurdistan

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Nashra, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, a déclaré à Bloomberg que son pays a subi des pertes de 22 à 25 milliards de dollars en raison de l'arrêt des exportations de pétrole de la région du Kurdistan.

Le ministère irakien des Affaires étrangères, se référant à la possibilité de reprendre les exportations de pétrole du Kurdistan irakien, a déclaré qu'il attendait toujours la réponse du ministère fédéral du Pétrole, mais la société irakienne de commercialisation du pétrole (SOMO) a souligné que l'accord est dans sa phase finale.

Peshawa Hawrami, porte-parole du gouvernement du Kurdistan, a expliqué que les exportations pourraient commencer dans les 48 heures suivant la finalisation d'un accord complet.

À cet égard, les autorités irakiennes ont demandé au gouvernement de la région du Kurdistan et aux représentants des compagnies pétrolières étrangères de tenir une nouvelle réunion pour discuter des détails de la reprise des exportations et garantir le paiement des dettes financières.

La reprise du transfert par l'oléoduc entre le Kurdistan et la Turquie devrait entraîner un mouvement initial d'environ 230 000 barils par jour vers les marchés mondiaux, alors que des inquiétudes subsistent quant à une surabondance de l'offre de pétrole dans le contexte de l'augmentation de la production de la coalition "OPEP+".

La région du Kurdistan irakien, avant la suspension de ses exportations en mars 2023, produisait et transférait environ 500 000 barils par jour, mais après qu'une sentence arbitrale a obligé Ankara à payer 1,5 milliard de dollars à Bagdad, la Turquie a cessé d'utiliser ses pipelines pour le transfert du pétrole irakien. En juillet, la région du Kurdistan a accepté de livrer son pétrole à la société "SOMO" pour qu'elle se charge de sa vente internationale, une étape pour apaiser le long différend sur les revenus pétroliers.