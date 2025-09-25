Le Hezbollah met en garde le gouvernement libanais contre la trahison américaine

Selon l'agence de presse ABNA, citant le site web Al-Nashra, Hassan Ezzedine, représentant de la faction "Fidélité à la Résistance" au Parlement libanais, en réaction aux récentes déclarations insolentes de Tom Barak, l'envoyé américain, contre le gouvernement, l'armée et le peuple libanais, a déclaré : "Nous apprécions la position sage et courageuse du président du Parlement, Nabih Berri, qui a condamné les propos de Tom Barak et nous réaffirmons que les armes dans notre pays et leur rôle dans la protection du peuple libanais sont sacrés et ne sont pas un outil de sédition ou pour satisfaire les intérêts de l'ennemi sioniste."

Lors d'une cérémonie commémorative, Hassan Ezzedine a déclaré : "Les autorités libanaises doivent adopter une position proportionnée aux interventions flagrantes et aux menaces des États-Unis qui sont directement dirigées contre le gouvernement libanais. De plus, la déclaration ministérielle du gouvernement doit être pleinement mise en œuvre par le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, selon ses priorités."

Il a ajouté : "Ces priorités incluent la fin des agressions de l'ennemi sioniste contre le Liban et le retrait complet des occupants du territoire libanais. Le gouvernement doit également utiliser tous les outils disponibles pour expulser les sionistes de notre terre. Les autres priorités concernent la reconstruction des destructions, que le gouvernement doit commencer à mettre en œuvre, y compris l'indemnisation des victimes et des propriétaires de maisons endommagées et détruites."

Ce représentant de la Résistance au Parlement libanais a précisé que le gouvernement devrait inclure des crédits financiers pour la reconstruction du pays dans le budget 2026 afin que les citoyens sentent qu'il y a une prise en charge d'eux et qu'ils ne sont pas abandonnés à leur sort. "Le gouvernement doit abandonner sa position antinationale qui lie la reconstruction du pays au désarmement de la résistance, car cela viole les intérêts nationaux suprêmes du Liban et de son peuple."

Hassan Ezzedine a poursuivi : "Tom Barak, au nom des dirigeants de l'ennemi sioniste, a annoncé que ce régime ne se retirera pas des 5 points occupés dans le sud du Liban, qui sont maintenant devenus 7. Ces déclarations de l'envoyé américain montrent que tout pari sur Washington, en particulier sur une question dont le régime sioniste est une partie, revient à se fier à un mirage et ne mène qu'à la déception."

Ce représentant du Hezbollah a conclu : "Les Américains ont prouvé qu'ils ne peuvent jamais agir en dehors du cadre de soutien au régime sioniste et qu'ils donnent la priorité aux intérêts de ce régime sur tout le reste, et il est tout à fait clair que les Américains n'ont aucune considération pour les intérêts nationaux du Liban."

Ces déclarations du représentant du Hezbollah interviennent après que, quelques jours plus tôt, Tom Barak, l'envoyé spécial des États-Unis à Beyrouth, a déclaré de manière insolente contre le Liban : "Nous ne renforcerons jamais l'armée libanaise pour qu'elle affronte Israël; nous équiperons l'armée pour qu'elle soit utilisée à l'intérieur du pays, contre le peuple libanais et le Hezbollah."