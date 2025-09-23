Indonésie : « Quand le droit à la légitimité est refusé aux Palestiniens, il ne faut pas rester silencieux »

Selon l'agence de presse Abna, citant le site web des Nations Unies, le président indonésien Prabowo Subianto a déclaré dans un discours à la 80e Assemblée générale des Nations Unies : « Quand le droit à la légitimité et à la justice est refusé aux Palestiniens, il ne faut pas rester silencieux. Nous soulignons l'envoi de forces pour soutenir la paix à Gaza et nous sommes prêts à envoyer nos fils et nos filles pour y protéger la paix. La tragédie à Gaza se déroule sous nos yeux. Ils meurent de faim. Devons-nous rester silencieux ? Il faut agir. La situation à Gaza est tragique et les Palestiniens là-bas demandent notre aide pour se sauver. Nous soutenons pleinement la solution à deux États en Palestine, et c'est la seule solution. »

Le président indonésien a ajouté : « Nous sommes le plus grand contributeur aux forces de maintien de la paix et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour parvenir à la paix dans le monde entier. Nous avons besoin d'une Organisation des Nations Unies forte et nous continuerons à soutenir les organisations internationales. »

Prabowo Subianto a ajouté : « Nous savons ce que signifie être privé de justice, et à l'époque coloniale, nous vivions à un niveau inférieur à celui des chiens. Nous sommes témoins du mépris de la loi et des valeurs humaines les plus fondamentales. Nous ne pouvons pas rester silencieux quand, même dans cette salle, la justice est refusée aux Palestiniens. L'oppression sous quelque forme que ce soit ne peut pas l'emporter dans le monde. »

Il a ajouté : « Nous sommes confrontés aux effets directs du changement climatique, en particulier à l'augmentation annuelle significative du niveau de la mer. Cette année, nous avons atteint notre plus grande production de riz et nous la fournirons à la Palestine et à d'autres pays dans le besoin. Nous avons décidé de lutter réellement contre le changement climatique, pas seulement avec des slogans. »