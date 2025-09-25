L'armée du régime sioniste reconnaît : 170 attaques sur Gaza en une journée

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, l'armée du régime sioniste a reconnu avoir mené plus de 170 attaques contre diverses cibles dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Des sources médiatiques rapportent que toutes ces attaques ont été menées contre des cibles non militaires à Gaza et visent les civils et les personnes qui attendent dans les files pour recevoir de l'aide. À cet égard, les sionistes ont bombardé la nuit dernière une maison appartenant à la famille Abu Dahrouj qui avait abrité des réfugiés palestiniens au nord d'Al-Zawaida, dans le centre de la bande de Gaza. Dans cette attaque, 11 personnes sont mortes en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessées.

De plus, aujourd'hui également, 3 Palestiniens qui attendaient de recevoir de l'aide humanitaire sont morts en martyrs à la suite des attaques sionistes.

D'autre part, dans le bombardement d'une maison appartenant à la famille Wadi près de l'hôpital jordanien à l'ouest de Khan Yunis, 3 autres personnes sont mortes en martyrs et plusieurs ont été blessées.

Dans l'attaque de missiles d'hélicoptères du régime sioniste contre une maison dans le camp numéro 2 d'Al-Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, plusieurs Palestiniens ont été blessés.

Les sionistes ont également ciblé une maison palestinienne dans la rue Yaffa, dans le quartier d'Al-Tuffah, dans la ville de Gaza, avec une frappe aérienne.