Netanyahou avant de partir pour New York: "Je discuterai des objectifs de la guerre avec Trump"

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Nashra, le Premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahou, avant son départ pour New York, a déclaré qu'il discuterait avec le président américain Donald Trump de la nécessité d'atteindre les objectifs de la guerre.

Dans ses propos avant de se rendre à New York, Netanyahou, en référence à la reconnaissance de l'État de Palestine par certains pays européens, a déclaré qu'il condamnerait cet événement et que "cela n'arrivera pas".

Sans tenir compte des réalités sur le terrain de la guerre, de l'isolement et de la haine du public envers le régime sioniste en raison de ses crimes d'une part, et des pertes et de l'usure de l'armée d'autre part, il a affirmé: "Je discuterai avec le président américain Donald Trump des grandes opportunités que notre victoire nous a offertes et de notre besoin d'atteindre l'objectif de la guerre."