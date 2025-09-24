Joulani: « Nous avons peur d'Israël »

Selon l'agence de presse AhlulBayt (Abna), Abu Mohammad al-Joulani, alias Ahmad al-Shara, le chef de la période de transition syrienne, a mis en garde contre le danger de nouvelles émeutes dans la région si un accord de sécurité n'est pas trouvé entre Damas et Tel Aviv, lors d'un entretien organisé par l'Institut du Moyen-Orient à Washington.

Selon Al-Sharq al-Awsat, al-Shara, qui devrait s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré: « Nous ne sommes pas ceux qui créent des problèmes pour Israël. Nous avons peur d'Israël, pas l'inverse. »

Il a ajouté: « Le fait qu'Israël retarde les négociations et continue de violer notre espace aérien et de pénétrer notre territoire comporte divers risques. »

Alors qu'Israël poursuit ses attaques dans le sud de la Syrie et dit qu'il défend les intérêts de la minorité druze, le chef de la période de transition syrienne s'est opposé à parler de la division de son pays.

Al-Shara a en outre déclaré que la Jordanie est sous pression et que tout discours sur la division de la Syrie nuirait à l'Irak et à la Turquie.

Il a ajouté que cela « nous ramènerait tous au point de départ ». « La Syrie vient de sortir d'une guerre civile de 15 ans. »

La Syrie et Israël sont officiellement toujours en guerre, mais les deux pays ont entamé des négociations directes après la chute de Bachar al-Assad.

Lundi, le chef de la période de transition syrienne a exclu toute reconnaissance d'Israël par Damas pour le moment.

D'autre part, Tom Barrack, l'envoyé spécial des États-Unis à Damas, a déclaré plus tôt que la Syrie et Israël étaient sur le point de parvenir à un accord de cessez-le-feu.

Il a ajouté qu'en vertu de cet accord, Israël cesserait ses attaques en Syrie, et la Syrie, à son tour, s'engagerait à ne pas déployer d'équipement militaire lourd près de la frontière avec Israël.