Première réaction du gouvernement au discours insultant de Trump contre l'Iran à l'ONU

Selon l'agence de presse AhlulBayt (Abna), le chef du Conseil de l'information du gouvernement, faisant référence aux récentes déclarations du président américain, a écrit : « Les accusations du président américain ne peuvent cacher la réalité. »

Elias Hazrati a écrit sur son compte du réseau X en référence aux récentes déclarations du président américain : « Les accusations du président américain ne peuvent cacher la réalité ; aujourd'hui, la principale menace pour la paix et la stabilité mondiales est l'occupation israélienne et le terrorisme d'État qui se poursuivent avec le soutien total des États-Unis. »

« Le monde n'a pas oublié qu'au cours des deux dernières années, le régime sioniste, avec le soutien de Washington, a commis les plus grands crimes de l'histoire moderne à Gaza, et ceux qui se réclament de la sécurité sont complices du meurtre d'enfants. »