L'unité nationale de l'Iran est la même que l'unité nationale du 13 juin ; tout le monde est responsable.

Selon l'Agence de presse internationale AhlulBayt (Abna), Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique, a qualifié ce soir, dans un discours télévisé à la nation, l'unité et la solidarité continues du peuple iranien de "poing d'acier sur le front de l'ennemi" et, en expliquant la raison pour laquelle la nation iranienne honorable ne cède pas à la pression et aux menaces de l'ennemi pour abandonner la technologie utile de l'enrichissement d'uranium, a souligné : "Les négociations dont l'Amérique dicte et détermine le résultat dès le départ sont inutiles et nuisibles, car elles suscitent la cupidité de l'ennemi tyrannique pour imposer ses prochains objectifs et ne nous écartent d'aucun mal. Aucune nation honorable et aucun homme politique avisé n'accepteraient de telles négociations."

Au début de son discours, le Guide a félicité le début du mois de Mehr (septembre), le mois de l'apprentissage et de la connaissance et le début du mouvement de millions de jeunes, d'adolescents et d'enfants vers la sagesse et la capacité, et a fortement recommandé aux responsables du pays, en particulier aux responsables du ministère de l'Éducation, du ministère de la Science et du ministère de la Santé et du Traitement, de comprendre la valeur et l'importance du talent extraordinaire de la jeunesse iranienne et de profiter de cette bénédiction divine.

Il a fait référence aux 40 médailles colorées, dont 11 médailles d'or, remportées par des écoliers iraniens lors de compétitions internationales au cours des 2 derniers mois, et a déclaré : "Nos écoliers, malgré la guerre de 12 jours et les défis qui en découlent, ont obtenu la première place mondiale en astronomie et ont également obtenu de bons classements dans d'autres disciplines ; de même, ce talent a permis à notre jeunesse de briller récemment en lutte et d'apporter de la gloire auparavant en volleyball et dans d'autres sports."

Le Guide a également fait référence à l'anniversaire du martyre de Sayyid Hassan Nasrallah, le grand moudjahid, et l'a considéré comme une immense richesse pour le monde islamique, le chiisme et le Liban et a déclaré : "La richesse que Sayyid Hassan Nasrallah a créée, y compris le Hezbollah, perdure et se perpétue, et il ne faut pas négliger cette richesse importante au Liban et ailleurs."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, en commémorant le souvenir des commandants, des scientifiques et des autres martyrs de la guerre de 12 jours, a présenté ses sincères et profondes condoléances à leurs familles, et a concentré les points principaux de son discours télévisé à la nation sur 3 axes : l'importance de l'unité et de la solidarité de la nation iranienne dans la guerre de 12 jours et dans le présent et l'avenir du pays ; l'explication de l'importance de l'enrichissement utile de l'uranium ; et l'explication de la position solide et avisée de la nation et du système face aux menaces de l'Amérique.

En expliquant le premier axe, il a considéré l'unité de la nation comme la principale cause de la déception de l'ennemi dans la guerre de 12 jours et a déclaré : "Attaquer les commandants et certaines personnalités influentes était un moyen pour l'ennemi, avec l'aide de ses agents, de provoquer le chaos et des émeutes dans le pays, en particulier à Téhéran, s'il réussissait à faire descendre les gens dans la rue contre la République islamique et, en perturbant les affaires du pays, de cibler le système lui-même et, avec des plans ultérieurs, de déraciner l'islam de cette terre."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a qualifié la nomination rapide des successeurs des commandants martyrs, la plus grande résilience et le moral des forces armées et la gestion ordonnée du pays de facteurs efficaces dans la défaite de l'ennemi, mais a souligné que "la nation était l'élément le plus efficace de l'échec de l'ennemi et, avec son unité et sa solidarité, n'a absolument pas été influencée par les désirs de l'ennemi et a rempli les rues de gens, mais contre les agresseurs et pour la défense de la République islamique."

Faisant référence aux reproches de l'ennemi à ses agents en Iran pour leur incompétence et leur incapacité, il a ajouté : "Les agents fantoches du sionisme et de l'Amérique avaient répondu que nous avons essayé, mais le peuple nous a tourné le dos et les responsables du pays ont géré les affaires."

Le Guide a qualifié l'unité et la solidarité de la nation de cause de l'échec des plans des agresseurs et a souligné : "Le point important est que cette unité décisive demeure et est très efficace."

Il a critiqué ceux qui, en recevant des instructions de l'étranger, veulent faire croire que l'unité de la nation était liée à la période de la guerre, et a ajouté : "Certains disent que les divergences d'opinions apparaissent progressivement et que l'on peut, en utilisant les failles ethniques et les divergences politiques, entraîner les gens dans le chaos et les émeutes, mais c'est une déclaration totalement fausse."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, faisant référence au fait que toutes les ethnies du pays sont fières d'être iraniennes, a déclaré : "Nous avons aussi des divergences politiques naturelles, mais face aux tyrans, toute la nation, aujourd'hui comme demain, s'abattra sur l'ennemi comme un poing d'acier."

Il a qualifié l'Iran d'aujourd'hui d'être le même Iran du 13 et 14 juin de cette année et a ajouté : "À cette époque, les rues remplies de gens et leurs slogans percutants contre le maudit sioniste et l'Amérique criminelle montraient la solidarité et l'unité de la nation, et cette unité existe toujours et existera, et bien sûr, tout le monde est responsable de sa préservation et de son renforcement."

Dans la deuxième partie de son discours à la nation, le Guide, faisant référence à la répétition du mot "enrichissement" dans l'espace politique et extérieur, a déclaré : "Il faut comprendre pourquoi cette question est si importante pour les ennemis."

Il a invité les experts à expliquer les aspects et les avantages de l'enrichissement et a déclaré : "Dans l'enrichissement, les scientifiques et les spécialistes, avec des efforts techniques complexes et avancés, transforment l'uranium qui est extrait des mines du pays en une substance très précieuse, l'uranium enrichi, qui a de nombreuses applications dans divers domaines et dans la vie des gens."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, faisant référence aux diverses applications de l'uranium enrichi dans l'agriculture, l'industrie et les matériaux, l'environnement et les ressources naturelles, la santé et le traitement, l'alimentation, et la recherche et l'éducation, a ajouté : "Dans la production d'énergie électrique également, l'utilisation de l'uranium enrichi est beaucoup moins chère et ne pollue pas l'environnement, et les centrales nucléaires ont une très longue durée de vie et de nombreux avantages, c'est pourquoi de nombreux pays développés utilisent des centrales nucléaires, alors que nos centrales sont principalement alimentées par de l'essence et du gaz, ce qui coûte très cher."

Le Guide, en expliquant la formation de l'industrie de l'enrichissement dans le pays, a déclaré : "Nous n'avions pas cette technologie et d'autres ne répondaient pas non plus à nos besoins, mais avec les efforts de quelques directeurs déterminés et de hauts responsables, nous avons commencé il y a plus de 30 ans, et maintenant nous sommes à un niveau élevé dans l'enrichissement."

Il a qualifié l'objectif de certains pays d'enrichir jusqu'à 90 % de la fabrication d'armes nucléaires et a déclaré : "Comme nous n'avons pas d'armes nucléaires et que notre décision est de ne pas fabriquer ni utiliser ces armes, nous avons augmenté l'enrichissement à 60 %, ce qui est très bien."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a qualifié l'Iran d'être l'un des 10 pays ayant une industrie de l'enrichissement parmi plus de 200 pays du monde et a déclaré : "En plus de faire progresser cette technologie de pointe, le travail important de nos scientifiques a été de former des forces ; de sorte qu'aujourd'hui, des dizaines de scientifiques et de professeurs éminents, des centaines d'étudiants et des milliers de forces formées dans les domaines liés au nucléaire, travaillent et s'efforcent ; et l'ennemi pense qu'en bombardant certaines installations ou en menaçant de bombarder, cette technologie sera détruite en Iran."

Faisant référence à des décennies de pression infructueuse des puissances tyranniques pour que la nation iranienne cède et que le pays renonce à l'enrichissement, il a souligné : "Nous n'avons pas cédé et nous ne céderons pas et nous ne céderons à la pression dans aucune autre affaire."

Le Guide a déclaré : "Les Américains disaient auparavant : n'ayez pas un enrichissement élevé et déplacez les produits enrichis hors d'Iran ; mais maintenant, la partie américaine insiste sur le fait que vous ne devriez pas avoir d'enrichissement du tout."

Il a souligné : "La signification de cette tyrannie est que vous devriez réduire à néant cette grande réussite que vous avez obtenue grâce à des investissements et des efforts inlassables ; mais la nation iranienne honorable n'acceptera pas cette parole et frappera la bouche de celui qui la prononce."

Dans son troisième point, le Guide, faisant référence aux points de vue différents sur la question des "négociations avec l'Amérique" de la part des politiciens, a déclaré : "Certains considèrent les négociations avec l'Amérique comme utiles et d'autres comme nuisibles ; mais ce que j'ai compris et vu au fil des ans, je le dis au cher peuple, et je demande également aux responsables et aux acteurs politiques de réfléchir et de juger ces choses sur la base de la connaissance."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a déclaré : "Il est possible que dans le futur, par exemple dans 20 ou 30 ans, une autre situation se présente, mais dans la situation actuelle, les négociations avec l'Amérique sont une chose sans profit qui n'aide absolument pas les intérêts nationaux et ne repousse aucun mal pour le pays, mais entraîne de grands et parfois irréparables dommages."

En expliquant l'inutilité des négociations avec l'Amérique, il a déclaré : "La partie américaine a déjà déterminé et annoncé les résultats des négociations de son point de vue, qu'elle veut des négociations dont le résultat sera 'la cessation des activités nucléaires et de l'enrichissement à l'intérieur de l'Iran'."

Le Guide a qualifié le fait de s'asseoir à la table de telles négociations d'accepter la dictée, l'imposition et la tyrannie de la partie adverse et a ajouté : "Maintenant, il a demandé l'arrêt de l'enrichissement, mais son adjoint a dit il y a quelques jours que l'Iran ne devrait même pas avoir de missiles de moyenne et courte portée, c'est-à-dire que les mains de l'Iran devraient être si liées et vides que s'il est attaqué, il ne peut même pas répondre à une base américaine en Irak ou ailleurs."

Il a qualifié de telles attentes et déclarations des responsables américains de résultat de la méconnaissance du peuple iranien et de la République islamique et de l'ignorance de la philosophie, du fondement et de la voie de l'Iran islamique et a déclaré : "Comme nous le disons à Mashhad, ces mots sont plus grands que la bouche de celui qui les prononce et ne méritent pas d'être pris en compte."

Après avoir expliqué l'inutilité des négociations avec l'Amérique, Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a abordé ses dommages importants et a déclaré : "La partie adverse a menacé que si vous ne négociez pas, il se passera ceci et cela. Par conséquent, l'acceptation de telles négociations est un signe de vulnérabilité aux menaces, de peur et de soumission de la nation et du pays face à la menace."

Il a qualifié la soumission à la menace de l'Amérique de cause de la continuation de ses revendications tyranniques et sans fin et a ajouté : "Aujourd'hui, ils disent que si vous avez l'enrichissement, nous ferons ceci et cela, et demain ils utiliseront le fait d'avoir des missiles ou d'avoir ou de ne pas avoir de relations avec tel ou tel pays comme prétexte pour des menaces et pour forcer le recul."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a souligné : "Aucune nation honorable n'accepte des négociations accompagnées de menaces et aucun homme politique avisé ne les approuve."

Le Guide a qualifié de mensonge la promesse de la partie adverse de faire des concessions si ses demandes sont acceptées et, faisant référence à l'expérience du JCPOA, a noté : "Il y a 10 ans, nous avons conclu un accord avec les Américains selon lequel un centre de production nucléaire serait bloqué et les matières enrichies seraient sorties du pays ou diluées afin qu'en échange, les sanctions soient levées et le dossier de l'Iran à l'Agence internationale de l'énergie atomique soit normalisé."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a ajouté : "Bien sûr, j'ai dit à l'époque aux responsables que 10 ans, c'est long, c'est une vie ; pourquoi l'acceptez-vous. Ils devaient ne pas l'accepter, mais ils l'ont accepté, mais de toute façon, aujourd'hui que ces 10 ans sont terminés, notre dossier nucléaire n'est pas seulement pas normalisé, mais ses problèmes au Conseil de sécurité et à l'Agence ont augmenté."

Faisant référence au manquement de l'Amérique à la promesse de lever les sanctions, à sa sortie du JCPOA et, selon l'expression courante, à la "déchirure" du JCPOA malgré l'exécution par l'Iran de ses engagements, il a déclaré : "La partie adverse est comme ça et si vous négociez avec elle et que vous acceptez ses demandes, cela conduira à la soumission et à la faiblesse du pays et à la destruction de l'honneur de la nation, et si vous n'acceptez pas, les mêmes querelles et menaces actuelles existeront à nouveau."

Le Guide a jugé nécessaire de ne pas oublier les expériences du pays, y compris l'expérience des 10 dernières années, et a ajouté : "Je n'ai pas l'intention d'aborder la question avec les Européens pour l'instant, mais la partie adverse, à savoir l'Amérique, a manqué à sa parole en tout et ment, menace de temps en temps militairement et si elle en a l'occasion, elle assassine nos personnalités comme le cher général Soleimani ou bombarde nos centres. Comment peut-on négocier et conclure un accord avec une telle partie avec confiance et assurance ?"

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a souligné : "Les négociations avec l'Amérique sur la question nucléaire et peut-être d'autres questions, sont une impasse totale."

Il a cependant jugé les négociations avec l'Amérique utiles pour son président actuel et un moyen de montrer et de faire croire que ses menaces sont efficaces et qu'il a fait asseoir l'Iran à la table des négociations, et a de nouveau déclaré : "Mais ces négociations sont pour nous un pur dommage et n'apportent aucun bénéfice."

À la fin de son discours, le Guide a qualifié le seul moyen de guérir et de faire progresser le pays de devenir fort dans tous les aspects militaires, scientifiques, gouvernementaux, structurels et organisationnels et a ajouté : "Les personnes intelligentes et les experts sincères doivent trouver et suivre les moyens de renforcer le pays car si nous devenons forts, la partie adverse ne menacera même plus."

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a jugé nécessaire de faire confiance à Dieu et de se tourner vers les Imams pour obtenir l'aide divine et a ajouté : "Nous devons faire avancer les choses en mettant en œuvre l'effort national, et avec la grâce du Seigneur, cela se fera."