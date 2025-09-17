Araqchi: L'Iran a tenu ses engagements, c'est maintenant au tour de l'Europe

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - "Seyed Abbas Araqchi", le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ainsi que le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, ont eu un entretien téléphonique conjoint sur la question nucléaire et la levée des sanctions injustes contre l'Iran.

Au cours de cet appel, le ministre des Affaires étrangères iranien, se référant à la position de principe de l'Iran sur l'importance de maintenir un espace de dialogue et de diplomatie pour prévenir l'escalade des tensions, a qualifié l'action des trois pays européens de rétablir les sanctions du Conseil de sécurité qui avaient été levées comme étant sans aucune justification légale et logique et a déclaré : "La République islamique d'Iran est entrée de manière responsable dans le dialogue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et a élaboré une procédure claire sur la manière dont l'Iran doit remplir ses obligations de garanties dans la nouvelle situation, et l'importance et la valeur de cette action doivent être comprises par toutes les parties. Il appartient maintenant aux parties adverses d'utiliser cette opportunité pour poursuivre la voie diplomatique et prévenir une crise évitable et montrer leur sérieux et leur conviction dans la diplomatie."

Araqchi a souligné que l'Iran est prêt à parvenir à une solution juste et équilibrée qui garantisse les intérêts mutuels ; la réalisation d'un tel objectif nécessite une approche responsable et indépendante de la part des trois pays européens et de s'abstenir d'être influencés par des acteurs qui n'accordent aucune valeur à la diplomatie et aux principes et règles du droit international.

Au cours de cet entretien téléphonique, des points de vue et des propositions mutuels ont été échangés pour la poursuite de la diplomatie.