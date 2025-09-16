Ankara: Erdogan compare Netanyahu à Hitler et prédit « le même destin »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un discours relayé par les médias turcs, le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé que Benjamin Netanyahou est « comme Hitler » et « connaîtra le même destin ». Il a accusé le régime sioniste de violer le droit international humanitaire à Gaza et appelé à une réponse coordonnée du monde islamique pour protéger les civils et mettre fin aux agressions.

Selon des observateurs, ces déclarations s’inscrivent dans une série de prises de position fermes d’Ankara contre les opérations du régime sioniste, alors que la situation humanitaire à Gaza reste critique. Des réactions diplomatiques sont attendues, tandis que les capitales régionales appellent à la désescalade et au respect de la souveraineté des États.

Les autorités concernées n’avaient pas publié de commentaire officiel au moment de la rédaction.

Fin/229