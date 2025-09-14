Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Washington a dévoilé un nouveau train de sanctions ciblant des entités et individus en Iran et dans neuf autres pays, invoquant un soutien présumé au complexe militaro‑industriel russe et des circuits de contournement. Les mesures, publiées par le Département du Trésor (OFAC), prévoient le gel d’avoirs sous juridiction américaine et des restrictions étendues sur les transactions et l’accès au système financier américain.

La République islamique d’Iran a condamné ces décisions, qualifiées de mesures coercitives unilatérales et d’extraterritorialité illégale, soulignant qu’elles pénalisent les échanges légitimes et impactent les populations civiles sans base juridique internationale. Téhéran réaffirme que sa coopération internationale s’inscrit dans le cadre de ses intérêts nationaux, du droit interne et des normes internationales applicables.

Selon les indications disponibles, les secteurs visés incluent des intermédiaires commerciaux, des fournisseurs de biens à double usage, la logistique et des facilitateurs financiers présumés. Des observateurs notent que ces sanctions dites « secondaires » cherchent à dissuader des partenaires tiers par la menace d’exclusion du marché et du système financier américains.

L’Iran appelle les organisations internationales et les pays indépendants à rejeter l’emploi politique des sanctions et à privilégier des solutions multilatérales fondées sur la Charte des Nations unies, la non‑ingérence et le respect de la souveraineté des États. Les canaux humanitaires — médicaments, denrées et équipements médicaux — doivent rester pleinement ouverts, conformément aux exemptions reconnues.

