Salehi : Le Shahnameh peut être le cœur de la coopération culturelle entre l'Iran et le Tadjikistan

Selon l'agence de presse ABNA, Davlat Safarzoda, vice-ministre de la Culture de la République du Tadjikistan, a rencontré Seyyed Abbas Salehi en marge d'une réunion avec des acteurs culturels iraniens. Mohsen Javadi, vice-ministre des Affaires culturelles, était également présent.

Salehi a souligné l'étendue de la coopération possible en affirmant : « Dans des domaines tels que l'édition, le cinéma, le théâtre et la musique, le ministère possède des expériences variées qui, compte tenu des profondes affinités culturelles entre l'Iran et le Tadjikistan, sont susceptibles d'être partagées et exploitées conjointement. »