Baghaei : Les missiles servent à la défense du pays et ne sont pas négociables

Esmaeil Baghaei, lors de sa conférence de presse lundi matin, a évoqué les développements régionaux en précisant : « Notre région reste confrontée au problème permanent de la poursuite des crimes du régime sioniste. Les développements à Gaza ne doivent pas nous distraire de ce qui se passe en Cisjordanie. »

Il a ajouté : « Le programme de missiles de l'Iran a été développé pour défendre l'intégrité du pays. Nous sommes face à une hypocrisie flagrante. Le programme de défense de l'Iran est considéré comme une menace, alors que des flots d'armes coulent vers le régime sioniste. Nos forces armées savent très bien se défendre et continueront d'accomplir leur devoir sans prêter attention à ces provocations malveillantes. »