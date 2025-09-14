Front nord: 38 km d’incursion du régime sioniste en Syrie

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Yediot Aharonot affirme qu’une force israélienne a mené une opération terrestre à l’intérieur de la Syrie, avançant sur environ 38 km. Le journal décrit cette opération comme « la plus vaste progression » depuis des années; il emploie par ailleurs une formule controversée évoquant la « chute du gouvernement de Bachar al‑Assad », alors que le gouvernement syrien est toujours en place.

Aucune source officielle syrienne ou israélienne n’avait, à ce stade, fourni de détails sur le lieu exact, l’ampleur des forces engagées ou les objectifs opérationnels. Des observateurs régionaux estiment qu’une telle incursion constituerait une violation de la souveraineté de la Syrie et des principes de la Charte des Nations unies, avec un risque d’escalade sur le front nord.

Les milieux diplomatiques appellent à la retenue et à la transparence, soulignant la nécessité d’une clarification rapide des faits et, le cas échéant, de poursuites des voies de droit pour toute violation du droit international.

ABNA suivra les développements et publiera des mises à jour dès disponibilité d’informations vérifiables.

Fin/229