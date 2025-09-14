Eilat: l’aéroport Ramon ferme l’espace aérien après attaque de drones yéménites

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des médias du régime sioniste, l’aéroport Ramon a ordonné la fermeture temporaire de son espace aérien après une attaque de drones en provenance du Yémen. Les autorités aéroportuaires ont indiqué que des mesures de sécurité ont été activées et que les passagers sont invités à vérifier le statut de leurs vols auprès des compagnies.

Des sources régionales attribuent l’attaque aux forces yéménites (Ansarallah), qui ont multiplié ces derniers mois les opérations de drones et de missiles contre des cibles liées au régime sioniste, invoquant la solidarité avec Gaza et la défense des civils. À ce stade, aucun détail technique vérifiable n’a été publié sur le type d’appareils utilisés ni sur l’étendue des dégâts éventuels.

L’aéroport international Ramon, alternative au hub de Ben‑Gourion pour le sud occupé de la Palestine et la région d’Eilat, sert aux vols intérieurs et à certaines liaisons internationales. En cas d’alerte sécuritaire, les procédures préviennent une reprise progressive du trafic une fois les risques écartés.

Les autorités concernées n’avaient pas publié de communiqué détaillé au moment de la rédaction. ABNA suivra les mises à jour officielles sur la réouverture de l’espace aérien, les éventuels déroutements et les impacts opérationnels sur le trafic.

Fin/229