Yémen: la diplomatie dénonce le « double standard » du Conseil de sécurité sous pression de Washington

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans une déclaration officielle, la chancellerie yéménite a dénoncé ce qu’elle qualifie de « deux poids, deux mesures » et de « reddition » du Conseil de sécurité de l’ONU sous la pression de Washington. Le ministère estime que la politisation des mécanismes onusiens empêche l’organe d’assumer ses responsabilités en matière de paix et de sécurité internationales.

La diplomatie yéménite a appelé à des décisions impartiales, à la primauté du droit international et à la fin des mesures coercitives unilatérales, soulignant que la protection des civils et la souveraineté des États doivent rester des principes non négociables. Elle a également exhorté les membres du Conseil à éviter les blocages et à agir conformément à la Charte des Nations unies.

Selon la même source, une réforme de la gouvernance du Conseil — y compris la limitation de l’usage politique du veto — est nécessaire pour garantir une réponse efficace, juste et transparente aux crises. Le ministère a indiqué qu’il poursuivrait ses consultations avec les pays indépendants et les organisations internationales afin de promouvoir une approche équilibrée et conforme aux normes internationales.

