Téhéran: l’Iran suspendra l’accord AIEA si mesures hostiles

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon une déclaration officielle, l’Iran considère que toute mesure hostile — y compris de nouvelles sanctions, des résolutions politisées, des menaces ou actions contre ses sites et son personnel — entraînera la suspension du nouvel accord technique conclu avec l’AIEA. Téhéran souligne que la coopération avec l’Agence doit rester professionnelle, impartiale et strictement technique.

Les autorités iraniennes rappellent que le programme nucléaire national est pacifique et placé sous garanties, et que l’Iran dispose de droits inaliénables au titre de l’article 4 du TNP pour le développement de l’énergie nucléaire à des fins civiles. Elles précisent que l’accord récemment établi porte sur des modalités de coopération et de transparence, qui ne sauraient être maintenues en cas d’escalade hostile.

L’Iran a réaffirmé son attachement à la souveraineté nationale, au respect du droit international et au rejet des mesures coercitives unilatérales. À l’heure de la publication, l’AIEA n’avait pas commenté ces déclarations.

