Zelensky : l'envoyé de Trump ne vaut pas moins qu'un Patriot / Kyiv a eu une nuit tranquille !

Selon l'agence de presse ABNA citant Anadolu, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a comparé la présence de Keith Kellogg, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, à une défense aérienne, déclarant que les habitants de la capitale ukrainienne ont passé une nuit relativement calme la nuit dernière.

Zelensky, dans un message sur les réseaux sociaux au ton humoristique, a déclaré qu'il était prêt à accorder la citoyenneté ukrainienne et un appartement à Kellogg. L'armée russe a mené de vastes attaques de missiles et de drones contre diverses villes ukrainiennes au cours de la semaine dernière.

Il a ajouté : "Je voudrais remercier tout particulièrement le général Kellogg. Honnêtement, nous n'étions pas au courant, mais il s'avère que l'Amérique a une défense aérienne qui ne vaut pas moins qu'un Patriot. Quand vous êtes à Kyiv, les citoyens peuvent certainement dormir paisiblement la nuit."

Le président ukrainien, notant que les vastes attaques russes s'arrêtent lorsque Kellogg est à Kyiv, a ajouté : "Ce n'est pas le cas lors des voyages des représentants d'autres pays. Une telle influence peut même servir de sorte de tentative de cessez-le-feu."

Selon Zelensky, la présence du représentant américain "a incité la Russie à arrêter les bombardements" et il a comparé cela aux visites passées de hauts responsables de l'ONU, de l'OTAN et du Fonds monétaire international, qui ont coïncidé avec les attaques russes.

Il a ajouté que la pression sur Pékin pourrait également être déterminante, car la Russie reste politiquement et économiquement dépendante de la Chine.

Réitérant sa position antérieure de ne pas céder de territoire à la Russie en échange de la paix, il a ajouté : "Donner telle ou telle partie du territoire ukrainien à la Russie en échange de la fin de la guerre n'est pas possible. Cette solution n'est pas viable, c'est simplement une pause."

Zelensky a soutenu que les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont des garanties de sécurité pour l'Europe et a continué de demander des sanctions, des tarifs douaniers et la confiscation des biens russes dans le but d'isoler Moscou.

Il a poursuivi : "Nous demandons la fin garantie de la guerre, des garanties de sécurité pour l'Ukraine et une responsabilité garantie pour la Russie pour ce qu'elle a fait contre l'Ukraine."