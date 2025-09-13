10 journalistes yéménites martyrs dans l'attaque du régime sioniste à Sanaa

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - l'Union des journalistes yéménites a déclaré dans un communiqué : "Les attaques aériennes de mercredi du régime sioniste sur Sanaa et la province d'Al-Jawf ont fait des dizaines de victimes, et parmi les personnes décédées se trouvent 10 journalistes et militants des médias qui travaillaient au siège du journal '26 Septembre'."

Selon le site web "Arabi21", l'union, en annonçant les noms de ces 10 journalistes martyrs, a déclaré que le journaliste yéménite "Mansour Al-Ansi" figure également parmi les blessés.

L'Union des journalistes yéménites a qualifié l'attaque de "crime de guerre" et a appelé à une condamnation internationale et à la garantie de la sécurité des journalistes et des médias.

Des sources locales ont rapporté que le bombardement a visé le siège du "Département de la propagande et de l'orientation spirituelle" dans le quartier d'Al-Tahrir à Sanaa, où se trouvaient également les bureaux des journaux "26 Septembre" et "Al-Yaman" ainsi qu'une imprimerie locale.

Selon des sources yéménites, le total des attaques de mercredi sur Sanaa et Al-Jawf a fait au moins 166 morts et blessés.