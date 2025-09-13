ONU : Israël a émis une condamnation à mort pour les habitants de Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant le Centre d'information palestinien, "Olga Cherefko", porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), a averti que le régime sioniste a "condamné à mort" les habitants de la ville de Gaza et que les Palestiniens font face à un choix difficile entre partir ou mourir.

Elle a déclaré : "Les habitants de la ville de Gaza ont été condamnés à mort ; ils doivent partir ou mourir. Des centaines de milliers de civils épuisés, exténués et terrifiés reçoivent l'ordre de fuir vers une zone surpeuplée, où même les petits animaux ont du mal à trouver de l'espace pour se déplacer."

Ces déclarations ont été faites en réaction aux récents avertissements d'Israël pour l'évacuation des habitants de la ville de Gaza et son occupation.

La responsable de l'ONU a souligné la nécessité de mettre fin aux violences horribles à Gaza et a déclaré : "Nous avons besoin de décisions immédiates pour ouvrir la voie à une paix durable avant qu'il ne soit trop tard ; des voix pour éteindre les bombes et des actions pour arrêter l'hémorragie."

Cherefko a également souligné la nécessité de garantir un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza par tous les points de passage et routes frontalières, y compris le nord, et a déclaré : "Les habitants de Gaza ne demandent pas la charité, mais ils veulent le droit de vivre en sécurité, dans la dignité et dans la paix."