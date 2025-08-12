Boaz Levy, directeur exécutif des industries aérospatiales israéliennes, appelle à prendre au sérieux la précision et les capacités des missiles irani

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Boaz Levy, directeur exécutif des industries aérospatiales israéliennes, a récemment souligné la nécessité pour Israël de considérer avec sérieux les capacités avancées des missiles développés par l’Iran. Selon lui, les systèmes de missiles iraniens ont atteint un niveau de précision et de sophistication qui représente une menace stratégique majeure pour la sécurité nationale israélienne.

Levy a mis en garde contre toute sous-estimation de ces capacités, rappelant que la dynamique régionale est en évolution constante, et que l’Iran poursuit le développement de ses technologies balistiques avec un rythme soutenu. Il a insisté sur le fait que cette réalité doit inciter les décideurs israéliens à renforcer leurs mesures de défense et à adapter leurs stratégies face à ces nouvelles menaces.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, où les capacités militaires des acteurs régionaux sont au cœur des préoccupations stratégiques.

