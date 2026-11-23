Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Donald Trump, le président des États-Unis, dans des déclarations faisant référence à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, a affirmé qu'il avait prédit qu'en cas de victoire de ce parti, deux choses se produiraient : une baisse des indices boursiers et une intensification des attaques de l'Iran.

Trump a également affirmé que les dirigeants iraniens considèrent les démocrates comme des personnes faibles et inefficaces qui cherchent la destruction de l'Amérique ; il a déclaré à ce sujet qu'il ne permettrait pas qu'une telle chose se produise.

Le président américain a en outre affirmé que l'Iran et les démocrates ont fait des efforts considérables pour maintenir les prix du pétrole élevés le plus longtemps possible.

Trump, dans une autre partie de ses déclarations, a affirmé que l'Iran a jusqu'à présent tué 81 000 manifestants.

Le président américain, soulevant également des affirmations sur la communauté d'immigrants somaliens dans l'État du Minnesota, a affirmé que les Somaliens ont pris le contrôle de cet État et qu'environ 95 pour cent d'entre eux utilisent une forme d'aide sociale.