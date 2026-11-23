Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Jay Clayton, le directeur de l'Agence du renseignement national des États-Unis, a prédit que davantage de perturbations se produiront dans le secteur des services technologiques du pays au cours de la période à venir.

Il a ajouté que les Américains doivent s'attendre à davantage de perturbations et a affirmé que cela est dû à la mise à jour des systèmes des entreprises et des institutions gouvernementales.

Clayton a déclaré que faire face aux problèmes et aux lacunes et l'arrêt des services sont inévitables.

Auparavant, Donald Trump, le président des États-Unis, avait également affirmé que la série de perturbations survenues aux États-Unis était due à la mise à jour des systèmes des entreprises.

Le pays a connu ces derniers jours des perturbations généralisées des services bancaires, des arrêts de vols et le piratage des bureaux du FBI et du ministère de l'Agriculture.

Clayton a affirmé que ces perturbations n'étaient pas le résultat d'attaques coordonnées de la part d'autres pays.