Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le Financial Times, citant Mark Kelly, sénateur démocrate américain, a rapporté : Je veux voir la liste des objectifs liés à la guerre contre l'Iran et savoir qui a pris les décisions à cet égard.

Il a ajouté : Je veux savoir qui a décidé de dépenser des dizaines de milliards de dollars de nos réserves alors qu'il n'y avait même pas d'objectif stratégique clair.

Mark Kelly a déclaré : Il doit y avoir une forme de responsabilité concernant la guerre contre l'Iran, qui est gérée de manière désastreuse.

Il a déclaré : L'objectif de la guerre contre l'Iran était-il de bombarder le plus grand nombre de cibles et de tuer le plus grand nombre possible d'Iraniens ?