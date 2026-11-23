Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, la base Hares, liée aux forces de sécurité de la résistance stationnées dans la bande de Gaza, a annoncé qu'hier un autre mercenaire et agent du régime sioniste a été exécuté dans cette bande. Cette base a souligné que la personne mentionnée avait fourni des informations au service d'espionnage du régime sioniste, ce qui a finalement conduit au martyre d'un certain nombre de Palestiniens.

La base Hares a souligné que le sort des traîtres et des agents espions est le châtiment et la réalisation de la justice, et que les promesses d'Israël de les soutenir sont de purs mensonges.

Tariq al-Astal, responsable de la municipalité de Khan Yunis, a également souligné que les familles palestiniennes et les tribus de la bande de Gaza soutiennent fermement toute action visant à punir les éléments espions. Le châtiment de ces éléments est obligatoire, et les forces de sécurité doivent poursuivre cette voie sur la base de mesures légales.

Hier également, une source au sein des forces appelées Rade' (Dissuasif), chargées de lutter contre les mercenaires du régime sioniste, a souligné que le dossier de plus de 180 agents israéliens dans la bande de Gaza a été clos, et la dissolution de ces groupes se déroule à grande vitesse.