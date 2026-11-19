Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, l'ambassade de notre pays à Londres a écrit dans son compte sur l'un des réseaux sociaux à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance : « L'enfance est un droit et ne doit pas être victime de la guerre. »

Dans ce message, il est dit : « Pour les filles de Minab dont la vie est restée inachevée par les missiles américains. Pour les enfants de Lamerd dont le jeu de volley-ball est devenu le dernier jeu de leur vie. »

L'ambassade d'Iran a également commémoré Zahra Golpayegani, une enfant de 14 mois qui a perdu la vie aux côtés de son grand-père, le leader martyr de l'Iran.

Dans une autre partie de ce message, il est fait référence à la situation des enfants de Gaza qui, après avoir survécu aux bombardements du régime sioniste, luttent maintenant contre le froid, les pluies et l'inondation de leurs tentes d'hébergement.

L'ambassade d'Iran a ensuite mentionné les enfants qui ont été empoisonnés par l'utilisation d'armes chimiques fournies par l'Allemagne par le régime de Saddam.

La représentation diplomatique de notre pays, en conclusion, en rendant hommage à tous les enfants dont les rêves ont été ensevelis sous les décombres de la guerre, a une fois de plus souligné la nécessité de protéger le droit des enfants à bénéficier d'une vie et d'une enfance en sécurité.