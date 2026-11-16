Selon l'agence de presse ABNA, le site Bright Bart a rapporté, citant le président irakien Nizar Amidi : Bagdad est prêt à contribuer à la conclusion d'un accord de paix entre l'Iran et l'Amérique.

Il a ajouté : Nous sommes toujours au courant des discussions et des consultations concernant les négociations entre l'Iran et l'Amérique et nous contribuons autant que possible à la réalisation de la paix entre eux.

Amidi a déclaré : Je demande au président américain Donald Trump de revenir à ce qu'il a annoncé au début de sa présidence, à savoir mettre fin à toutes les guerres, que ce soit entre l'Ukraine et la Russie ou les autres guerres dans le monde.