Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, « Gholamhossein Darzi », ambassadeur et représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré vendredi soir heure locale (13 novembre 2026, correspondant au 22 Aban 1405) lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sous le point de l'ordre du jour « Situation au Moyen-Orient », que l'Iran n'a jamais fermé les portes de la diplomatie, et a déclaré : l'Iran, au cours des deux dernières années, est entré à plusieurs reprises en négociations de bonne foi. Cependant, les États-Unis d'Amérique ont à chaque fois choisi l'agression et la menace au lieu de la diplomatie ; une approche qui persiste encore aujourd'hui.

Le plus haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a souligné : ces expériences répétées ont créé une profonde méfiance et ont suscité de sérieux doutes quant à la perspective de reprendre les négociations, sans garanties crédibles pour empêcher la répétition de telles actions illégales. La voie à suivre est claire. Si Washington est réellement attaché à une solution diplomatique, il doit immédiatement et sans condition mettre fin à son agression, fournir des garanties crédibles de non-répétition, respecter les droits souverains de l'Iran, lever le blocus maritime et toutes les autres mesures coercitives unilatérales et illégales, et démontrer en pratique son engagement réel envers la diplomatie.

L'ambassadeur et chargé d'affaires de l'Iran auprès des Nations Unies a en même temps souligné : permettez-moi de dire clairement et sans ambiguïté : toute reprise de la guerre d'agression de la part des États-Unis d'Amérique et du régime israélien fera l'objet d'une réponse immédiate et décisive sans aucune hésitation ; une réponse qui ciblera la source de l'agression, où qu'elle se trouve. L'Iran, comme par le passé, exercera son droit inhérent à la légitime défense conformément au droit international.

Darzi, s'adressant au Conseil de sécurité, a souligné : l'Iran continuera de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour défendre son peuple, sa sécurité, ses intérêts vitaux, sa souveraineté et son intégrité territoriale, maintenir une dissuasion crédible et durable et garantir la non-répétition de toute autre agression. Ce Conseil doit adresser ses demandes à l'agresseur, non à la victime. Le Conseil doit demander aux États-Unis d'Amérique de mettre fin à toutes leurs actions et menaces illégales, de respecter leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et de respecter pleinement le droit international.