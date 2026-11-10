Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon ce rapport, les forces de sécurité ont arrêté, le 8 novembre, le président du Ma’tam d’Al-Sanabis, Hajj Hassan al-Maallameh, ainsi que le responsable administratif de ce Ma’tam, Hajj Ahmad Eid. Seyyed Ali Ibrahim, Hussein Ali Mahdi, Hussein Mirza al-Hilli et Saïd Mohammad Saïd ont également été interpellés après avoir été convoqués et interrogés.

Par ailleurs, Hassan Mohammad Jassem, Sadeq Jaafar al-Mahari et Seyyed Mohammad Hashem ont été arrêtés après avoir été poursuivis dans la région d’Abou-Saïbi’. Dans la région de Bani Jamra, deux jeunes hommes, Mohsen Issa Zaid et Reza Zakaria Adam, ont été interpellés à la suite d’une descente des forces de sécurité dans un salon de coiffure. Mahmoud Saïd al-Sheikh et Ali Mohsen al-Mo’adhan ont également été arrêtés le 8 novembre, après une descente des forces de sécurité à leurs domiciles.

Le 7 novembre, Ahmad Zaineddine et Abdelkader al-Fatlawi ont été arrêtés dans des circonstances peu claires dans la région d’Al-Qurayya. Les autorités bahreïnies ont également arrêté, le 6 novembre, Mohammad Hadi, Hussein Moussa al-Raïs, Ali al-Iskafi, Abbas Ali Abbas al-Daqqaq, Hussein Aziz al-Shamlan et Hussein Abdallah, après les avoir convoqués pour interrogatoire.

Auparavant, le 5 novembre, deux frères, Ali Hussein Fteil et Mohammad Hussein Fteil, avaient été arrêtés dans la région de Diraz, en même temps qu’Ali Ahmad Fteil, Seyyed Jaafar al-Mahfouz et Seyyed Ali al-Ghuraifi.

Ces arrestations interviennent alors que Bahreïn connaît un renforcement des mesures sécuritaires, parallèlement au procès de religieux chiites. Selon ce rapport, ces opérations visent les citoyens qui ont entrepris des actions pour protester contre le procès des religieux et réclamer leur libération. D’après les sources ayant publié ces informations, cette évolution témoigne de l’élargissement des mesures sécuritaires et des tentatives visant à empêcher toute mobilisation populaire en soutien aux religieux.

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