Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Salah Hussein, membre de l’organisation Badr, a déclaré dans un entretien avec l’agence de presse Al-Maalouma que le ministre irakien des Affaires étrangères avait fait état de pressions et d’injonctions américaines visant à fermer les postes-frontières avec la République islamique. Il a appelé le gouvernement et le chef de la diplomatie irakienne à saisir sans délai les Nations unies et le Conseil de sécurité au sujet de cette ingérence américaine dans les affaires intérieures de l’Irak.

Il a ajouté que les États-Unis poursuivaient leurs ingérences et leurs tentatives d’imposer leur volonté à l’Irak afin de maintenir sa population dans une situation de privation et de prendre position contre l’Iran. Selon lui, Washington a fait fermer tous les postes-frontières entre les deux pays, à l’exception de deux passages. Il a estimé que ces interventions visaient à faire de l’Irak un acteur du blocus imposé à l’Iran, une situation qu’il a jugée inacceptable.

Salah Hussein a également souligné que la Constitution irakienne consacrait le principe de bon voisinage et le développement des relations avec les pays voisins. Il a estimé que la fermeture des postes-frontières avec l’Iran sous la pression américaine était contraire à la Constitution et appelé le ministre des Affaires étrangères à rejeter ces ingérences et injonctions conformément aux dispositions constitutionnelles.

De son côté, Mohammad al-Bayati, ancien député irakien, a affirmé que les États-Unis poursuivaient leur projet visant à protéger le régime sioniste et cherchaient, à travers de telles initiatives, à mettre fin à toute présence de la résistance, aussi bien en Irak que dans la région.

Il a ajouté que certaines parties de la scène politique irakienne soutenaient ce projet en se rangeant derrière l’initiative dite de « monopole des armes par l’État ». Selon lui, le projet américain ne se limite pas à mettre fin au rôle des forces de résistance, mais s’inscrit dans une stratégie plus vaste visant également les Hachd al-Chaabi, après que cette organisation a contribué à la victoire contre le terrorisme de Daech.

Al-Bayati a par ailleurs rappelé que les États-Unis avaient ciblé les commandants de la victoire, les martyrs Abou Mahdi al-Mouhandis et Qassem Soleimani, après leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. Il a affirmé que Washington s’opposait à toute force combattant Daech, qu’il a qualifié de projet américain.

Pour sa part, Ibrahim al-Sakini, membre de la coalition État de droit, a déclaré dans un entretien avec Al-Maalouma que l’Irak n’était pas un territoire placé sous tutelle américaine et que l’administration Trump ne pouvait pas imposer ses volontés à Bagdad, notamment en ce qui concerne les relations du pays avec d’autres États, dont la République islamique d’Iran.

Il a souligné que l’Irak et l’Iran partageaient de nombreux liens et que les pressions et les projets américains ne pouvaient pas modifier la nature des relations entre les deux peuples, même si des pressions étaient exercées pour fermer certains postes-frontières ou limiter les liaisons aériennes entre les deux pays.

Al-Sakini a enfin estimé que le Premier ministre avait le devoir d’informer la population de la nature des pressions américaines, alors que Donald Trump cherche, selon lui, à mettre en œuvre des projets en Irak au service des intérêts de Washington et de ses alliés, tout en tentant de creuser un fossé entre l’Irak et l’Iran.

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