Selon le rapport de l'agence de presse Mehr, Fouad Hussein, ministre des Affaires étrangères de l'Irak, dans un entretien avec Al-Jazeera, a déclaré : la situation actuelle indique la possibilité d'une reprise de la guerre dans la région.

Il a ajouté : l'Irak a subi des pertes de 60 milliards de dollars en raison de l'arrêt de ses exportations pétrolières via le détroit d'Ormuz. Les exportations pétrolières irakiennes via le détroit d'Ormuz ont repris après des accords avec Washington et Téhéran. Washington a officiellement demandé à l'Irak de fermer tous ses passages frontaliers avec l'Iran, à l'exception de deux passages.

Il a affirmé : nous avons dit à l'Iran que nous accueillons favorablement l'amitié et l'alliance avec ce pays, mais que nous n'acceptons pas son ingérence dans nos affaires internes.

Il a ajouté : nous disposons d'informations sur l'utilisation du territoire irakien par des parties étrangères pour attaquer les pays voisins.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Irak a également déclaré au sujet des relations de Bagdad avec Riyad : nous nous efforçons de résoudre nos différends avec l'Arabie saoudite par un dialogue franc.