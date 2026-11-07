Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Quds Press, Hazem Qassem, porte-parole du mouvement de résistance islamique Hamas, tout en lisant la déclaration de ce mouvement, a souligné que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et les souffrances du peuple palestinien suite à la submersion des tentes de centaines de familles déplacées sont une tache de honte sur le front de la communauté internationale qui reste incapable de contraindre le régime sioniste à lever le blocus injuste de la bande de Gaza.

Il a ajouté que la responsabilité de cette catastrophe humanitaire, outre le régime sioniste, incombe aux institutions internationales, notamment l'institution dite « Conseil de la paix » et son président « Nikolai Mladenov », qui ont échoué dans l'accomplissement de leurs tâches visant à garantir l'entrée de l'aide humanitaire et de secours dans la bande de Gaza et qui gardent toujours le silence face au crime du blocus de plus de deux millions de Palestiniens vivant dans cette bande.

Le porte-parole du Hamas a noté que l'aggravation croissante de la situation humanitaire dans la bande de Gaza exige que les médiateurs assument l'entière responsabilité des accords signés et agissent sérieusement et efficacement pour contraindre le régime d'occupation à mettre en œuvre ses engagements ; des engagements dont le premier est l'entrée de l'aide humanitaire et des équipements de logement en quantité nécessaire et suffisante afin de réduire les souffrances continues du peuple palestinien.

Qassem a également demandé à la Ligue arabe d'entreprendre une action urgente et efficace pour sauver la bande de Gaza de la poursuite de la catastrophe humanitaire, une action conforme aux principes et objectifs sur la base desquels cette Ligue a été fondée et reflétant sa responsabilité nationale et humaine envers le peuple palestinien.

L'organisation de secours de Gaza a annoncé aujourd'hui qu'à la suite de fortes pluies et de vents violents, les camps de déplacés dans différentes régions de la bande de Gaza ont été submergés et un grand nombre de leurs tentes ont été détruites.