Ghaani : le Front de la Résistance forme un front uni face aux États-Unis et au régime sioniste

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien publié mercredi sur le site Sepahnews, le général de brigade Ghaani a mis en garde les États-Unis contre toute erreur d’appréciation des capacités du Front de la Résistance. Il a souligné que la profondeur stratégique de ce front dépassait la portée de ses armements.

Selon lui, l’ensemble du Front de la Résistance constitue désormais un seul front, caractérisé par une unité entre les différents théâtres d’opération.

« Les dirigeants américains irresponsables doivent savoir qu’aujourd’hui, l’ensemble de la Résistance forme un seul front, uni sur différents théâtres. Par conséquent, ne mesurez pas la profondeur de ce front à la seule portée des armes ; vous devez également prendre en compte la profondeur de la Résistance », a-t-il déclaré.

« Sinon, vous vous retrouverez à mener une guerre avec vos armes dans le détroit d’Ormuz, tandis que la Résistance provoquera l’ouverture du front de Bab el-Mandeb », a-t-il ajouté.

Évoquant le rôle du Premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahu, dans le déclenchement de la guerre américaine contre l’Iran et ses répercussions sur les détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb, le commandant de la Force Al-Qods a estimé que le président américain Donald Trump s’était engagé dans une guerre contre l’Iran après avoir été induit en erreur par Netanyahu.

Il a affirmé que cette décision avait entraîné la perte du prestige des États-Unis, vieux de 250 ans, ainsi que leur défaite dans le détroit d’Ormuz.

Ghaani a également déclaré que l’insistance de Washington à maintenir sa position dans le détroit d’Ormuz avait poussé le « Front intelligent de la Résistance » à faire en sorte que les États-Unis subissent également la perte du détroit de Bab el-Mandeb.

Enfin, il a averti que, conformément au message du Guide de la Révolution islamique, si les États-Unis poursuivaient leur « comportement de joueur » dans cette guerre, le Front uni de la Résistance serait en mesure de leur infliger des coups importants au moyen d’actions calculées, aussi bien sur le terrain que dans leur profondeur stratégique.

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