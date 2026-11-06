Le porte-parole des forces armées yéménites fait état de 67 frappes aériennes et attaques de missiles saoudiennes en 24 heures

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une brève déclaration publiée ce soir, le général de brigade Saree a précisé que les attaques avaient visé des zones civiles dans les provinces de Taëz, Lahij, Saada, Al-Jawf et Marib.

Selon lui, les opérations saoudiennes ont été menées à l’aide d’avions de combat F-15 et Typhoon, ayant décollé des bases aériennes de Khamis Mushait et de Taëf. Les attaques de missiles ont, quant à elles, été lancées depuis Najran.

Le porte-parole des forces armées yéménites a affirmé que ces frappes aériennes et tirs de missiles avaient fait des dizaines de morts et de blessés parmi la population civile.

Il a également indiqué que le nombre total de frappes aériennes et d’attaques de missiles attribuées à l’agression saoudienne depuis le début de l’escalade contre le Yémen s’élevait à 4 264.

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