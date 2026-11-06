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Le porte-parole des forces armées yéménites fait état de 67 frappes aériennes et attaques de missiles saoudiennes en 24 heures

6 novembre 2026 - 21:24
Code d'info: 1887260
Le porte-parole des forces armées yéménites fait état de 67 frappes aériennes et attaques de missiles saoudiennes en 24 heures

Le général de brigade Yahya Saree a annoncé que l’aviation militaire saoudienne avait mené, au cours des dernières 24 heures, 67 frappes aériennes et attaques de missiles contre des installations civiles dans cinq provinces du Yémen, faisant des dizaines de morts et de blessés parmi les civils.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une brève déclaration publiée ce soir, le général de brigade Saree a précisé que les attaques avaient visé des zones civiles dans les provinces de Taëz, Lahij, Saada, Al-Jawf et Marib.

Selon lui, les opérations saoudiennes ont été menées à l’aide d’avions de combat F-15 et Typhoon, ayant décollé des bases aériennes de Khamis Mushait et de Taëf. Les attaques de missiles ont, quant à elles, été lancées depuis Najran.

Le porte-parole des forces armées yéménites a affirmé que ces frappes aériennes et tirs de missiles avaient fait des dizaines de morts et de blessés parmi la population civile.

Il a également indiqué que le nombre total de frappes aériennes et d’attaques de missiles attribuées à l’agression saoudienne depuis le début de l’escalade contre le Yémen s’élevait à 4 264.

Fin/229

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