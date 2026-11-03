Analyse du New York Times de milliers de discours de Trump : vulgaires, insensés et contradictoires

Selon l'agence de presse Abna, l'analyse publiée par le New York Times utilisant l'intelligence artificielle et examinant plus de 6500 discours et positions du président américain Donald Trump depuis l'année dernière jusqu'à présent montre que sa manière de parler, comparée à l'époque où il s'est présenté pour la première fois comme candidat aux élections présidentielles en 2016, est devenue plus vulgaire et moins cohérente.

Selon ce rapport, l'examen des propos de Trump lors des rassemblements électoraux et à la Maison-Blanche a été dans la plupart des cas étonnant et soulève de nombreuses questions concernant l'impact de son âge avancé et de sa stabilité mentale dans ces discours.

Le New York Times a ajouté que les résultats de cette recherche montrent que parfois Trump semble être devenu oublieux et répète ses paroles. Comparé à sa première période de candidature à la présidence en 2016, il est devenu plus bavard, utilise plus souvent des termes vulgaires et a une plus grande tendance à généraliser les questions.

Les longs discours de Trump paraissent dans de nombreux cas plus chaotiques et moins cohérents. Il fait des déclarations qui laissent les présents perplexes et les poussent à se demander ce qu'il veut dire exactement, ou dit des paroles qui semblent contredire son objectif principal.

Par exemple, Trump dans la nouvelle salle de célébration de la Maison-Blanche avait dit : Seul celui qui a des origines espagnoles peut survivre en cas de chute du bord ! Ou il a mal prononcé le nom du détroit d'Ormuz et l'a appelé « le détroit des hormones ».

Lors d'un grand rassemblement récemment organisé dans l'État du Tennessee, il a dit avec étonnement : Je peux dire les choses les plus stupides et vous m'applaudissez et dites : nous t'aimons beaucoup.