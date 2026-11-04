Iran : l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei affirme que toute concession aux États-Unis serait une grave erreur

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans son message à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre l’arrogance mondiale, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei a présenté le 13 Aban comme une date réunissant plusieurs moments décisifs de l’affrontement entre le front de la vérité et celui du mensonge, ainsi qu’entre les opprimés et les oppresseurs. Il a estimé que cette année, le peuple iranien comprenait plus clairement que jamais les enjeux de sa confrontation avec les États-Unis. Selon lui, revenir sur les origines et les étapes de cette hostilité croissante permet de mieux éclairer la voie à suivre.

Plus de sept décennies d’hostilité américaine envers l’Iran

Le Guide de la Révolution a fait remonter les débuts de l’intervention américaine contre le peuple iranien à plus de soixante-dix ans, en évoquant le coup d’État du 19 août 1953, organisé, selon lui, afin de poursuivre le pillage des ressources et des richesses nationales, notamment du pétrole.

Il a décrit les décennies précédant la victoire de la Révolution islamique comme une période durant laquelle les dirigeants américains auraient multiplié leurs efforts pour s’approprier les ressources iraniennes. Il a notamment dénoncé la création de la SAVAK et l’instauration d’un climat sécuritaire répressif, qui aurait permis au régime de l’époque d’intensifier la répression de toute contestation. À la veille de la Révolution, a-t-il ajouté, les États-Unis auraient également eu recours à différentes manœuvres pour préserver le pouvoir qu’ils soutenaient.

Énumérant les actions américaines après la victoire de la Révolution islamique, il a cité le soutien apporté aux groupes séparatistes, aux organisateurs de coups d’État et aux Moudjahidine du peuple, qu’il a accusés d’avoir assassiné de nombreux citoyens, parmi lesquels des personnalités scientifiques, politiques et sociales.

Il a également dénoncé le soutien direct et global apporté au parti Baas durant la première guerre imposée à l’Iran, la destruction d’un avion de ligne civil, l’imposition de sanctions économiques longues et sévères, l’organisation et le soutien de troubles et de mouvements de déstabilisation, ainsi que l’appui en armements à certaines de ces actions.

Parmi les autres événements mentionnés figurent l’assassinat du général Qassem Soleimani, qu’il a qualifié de héros national iranien et de la communauté musulmane, la confiscation des biens et des avoirs du peuple iranien dans différents pays, ainsi que les interventions militaires directes lors des deuxième et troisième guerres imposées. Il a affirmé que ces conflits avaient entraîné la mort de nombreux scientifiques, responsables, commandants militaires et citoyens iraniens, des nourrissons aux personnes âgées, ainsi que celle du Guide de la Révolution islamique martyr, dont il a invoqué la mémoire.

Le détroit d’Ormuz, symbole de l’évolution du rapport de force

Selon l’ayatollah Khamenei, les dirigeants américains et leurs alliés ont constamment cherché à imposer leur domination et à obtenir la soumission de l’Iran. Il a estimé que, dans leurs dernières tentatives, ils avaient même abandonné les apparences et les conventions internationales qu’il a qualifiées de trompeuses, pour poursuivre ouvertement, selon ses termes, la partition du pays, l’humiliation de sa population, l’effondrement du système politique et la destruction de la civilisation iranienne.

Il a toutefois affirmé que ces projets s’étaient heurtés, à chaque étape, à la réalité du terrain et à la volonté du peuple iranien. Selon lui, les erreurs de calcul des États-Unis et leurs ambitions hégémoniques ont entraîné des coûts considérables pour les citoyens américains et les gouvernements soutenus par Washington.

Le Guide de la Révolution a estimé que la confrontation entre les États-Unis et l’Iran avait désormais dépassé le cadre de la seule journée du 13 Aban, faisant de chaque jour et de chaque heure une période de résistance et de lutte contre le « Grand Satan ».

Il a notamment évoqué la situation dans le golfe Persique, en particulier dans le détroit d’Ormuz, qu’il a présentée comme une démonstration de l’effondrement du mythe de l’invincibilité américaine. Il a également affirmé que les événements avaient révélé la faiblesse des gouvernements qui ne s’appuient pas sur leur propre peuple et l’incapacité des grandes puissances à protéger les gouvernements qui dépendent d’elles.

Il a décrit la gestion iranienne du détroit d’Ormuz et la destruction de bases militaires américaines dans les pays de la région comme une réponse à l’agression et aux crimes des États-Unis lors de la troisième guerre imposée à l’Iran. Il a également qualifié cette action de première étape d’un combat régional contre l’arrogance mondiale, avertissant que toute répétition des agressions pourrait entraîner une confrontation de plus grande ampleur.

Évoquant la résistance dans la région, il a salué l’unité des différentes composantes du front qu’il qualifie de front de la vérité, ainsi que les actions du mouvement de résistance, de la Palestine et du Liban à l’Irak et au Yémen. Il a présenté ces événements comme les signes d’un renforcement de ce front et d’une préparation à l’émergence d’un nouvel ordre mondial.

Il a ajouté que, lorsque le front de la vérité fait preuve de confiance en Dieu, de persévérance et de sacrifice, le front du mensonge, quelle que soit sa puissance, ne peut lui résister durablement. Il a conclu cette réflexion par la citation coranique : « Le faux est destiné à disparaître. »

Une puissance américaine en déclin et le refus de toute concession

L’ayatollah Khamenei a affirmé que le peuple iranien avait tiré de profondes leçons de l’islam authentique du Prophète Muhammad (PSLF), des enseignements de la Révolution islamique et de l’école de pensée de ses dirigeants, l’imam Khomeini et le martyr Seyyed Ali Khamenei. Selon lui, les promesses divines qui se réalisent progressivement ont renforcé la conviction du peuple iranien dans la justesse de cette voie.

Il a estimé que les actes des puissances arrogantes avaient provoqué leur propre discrédit et que la puissance américaine, tant sur le plan militaire que dans le domaine de son influence internationale, connaissait un déclin irréversible dont le processus s’accélérait.

Il a ensuite adressé un avertissement à ceux qui espèrent encore un changement de comportement des États-Unis ou qui pensent que des concessions pourraient les détourner de leur hostilité envers le peuple iranien. « Ils se trompent profondément », a-t-il déclaré.

Selon lui, une telle illusion revient à méconnaître les victoires obtenues par le peuple musulman iranien grâce à sa confiance en Dieu, à sa persévérance et à ses efforts. Il a affirmé que l’objectif du « Grand Satan » était d’obtenir la soumission inconditionnelle de l’Iran et que toute attitude de concession envers une puissance dominatrice risquait de dilapider les acquis obtenus au prix du sang des martyrs et des sacrifices de la population. Une telle attitude, a-t-il averti, encouragerait également l’adversaire à formuler de nouvelles exigences et à commettre d’autres agressions.

L’unité nationale et la jeunesse au cœur de la stratégie iranienne

Pour parvenir à une dissuasion absolue, le Guide de la Révolution a présenté la poursuite de la stratégie « Iran toujours plus fort » comme la seule voie possible. Celle-ci doit, selon lui, reposer sur le progrès dans tous les domaines, tandis que l’unité, la cohésion et la solidarité sociales constituent les principaux facteurs de réussite.

Il a souligné que ces principes devaient guider les paroles et les actes des citoyens comme des responsables. Il a également insisté sur la nécessité, pour la population, de soutenir les autorités, tout en appelant les responsables à renforcer leur engagement au service du peuple, à agir avec davantage de dévouement et de sincérité, et à garantir les conditions de vie, le bien-être, le développement matériel et spirituel, ainsi que la dignité et l’indépendance de la population.

L’ayatollah Khamenei a désigné les jeunes, les étudiants universitaires et les élèves comme les acteurs de premier plan dans la construction de l’avenir de l’Iran. Il les a appelés à s’engager constamment dans la conquête et la destruction de la « demeure obscure du désespoir et de l’impossibilité », afin d’ouvrir la voie à celle de « l’espoir et du nous pouvons le faire ».

Il a précisé que cette mission exigeait une préparation exceptionnelle et l’acquisition de différentes ressources : le savoir, la piété, les compétences, l’éthique, la volonté et un effort soutenu. Il a également insisté sur la nécessité d’un engagement collectif autour de la réalisation des objectifs les plus élevés.

En conclusion, le Guide de la Révolution a exprimé l’espoir que, par la grâce divine et les prières de l’imam du Temps, que Dieu hâte sa réapparition, le peuple iranien connaisse prochainement la victoire, le bonheur et un progrès global, tandis que s’accélérera le déclin de la domination du « Grand Satan ».

Il a terminé son message par une citation coranique : « Ils le voient lointain, tandis que Nous le voyons proche. »

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