Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masira l'agence de presse américaine Bloomberg a annoncé que l'économie de l'Arabie saoudite au troisième trimestre 2026 avec une croissance négative de 3 8 pour cent s'est contractée pour le deuxième trimestre consécutif un événement qui se produit pour la première fois depuis 2023

Selon le rapport de Bloomberg l'économie saoudienne est sur le point d'enregistrer l'une de ses pires performances économiques des dernières années

Bloomberg avait également précédemment dans un rapport en se référant aux lourdes conséquences des développements et opérations des Yéménites sur l'Arabie saoudite annoncé que ces développements ont fortement affecté l'économie de Riyad et détruit l'une des plus importantes attractions de ce pays pour attirer les investissements étrangers à savoir la stabilité et la sécurité

Les experts économiques et les anciens responsables du Fonds monétaire international ont souligné que la continuation de cette situation menace gravement les secteurs du tourisme des transports et des investissements étrangers et a placé les programmes de Riyad pour la diversification de l'économie face à de sérieux obstacles

Bloomberg a également révélé que même l'augmentation des revenus pétroliers de l'Arabie saoudite ne suffira pas à compenser les dommages étendus de cette guerre sur les secteurs non pétroliers de sorte que l'indice boursier du marché boursier saoudien à la suite de la continuation des dommages au cours des deux derniers mois s'est rapproché de la limite de son plus bas niveau depuis 2021