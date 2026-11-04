Bahreïn : acquitté puis maintenu en détention, le cheikh Ahmad al-Hayki de nouveau condamné à perpétuité

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Cette décision intervient après que le parquet bahreïnien a contesté un précédent jugement d’acquittement du cheikh Ahmad al-Hayki et porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Selon les informations publiées, lors du réexamen du dossier, de nouvelles accusations ont été retenues contre lui, notamment le financement de personnes ayant fui vers l’Iran et le blanchiment de biens provenant de fonds issus du khums.

Le cheikh Ahmad al-Hayki avait été arrêté le vendredi 6 mars 2026, immédiatement après son retour d’Iran, où il poursuivait ses études religieuses dans un séminaire islamique.

En mai 2026, les tribunaux bahreïniens l’avaient déjà condamné à la prison à perpétuité pour espionnage au profit du Corps des gardiens de la Révolution islamique. Toutefois, en juillet de la même année, la cour d’appel avait prononcé son acquittement concernant cette accusation.

Malgré cette décision, le service des enquêtes avait refusé de la mettre à exécution et de libérer le cheikh al-Hayki, qui était resté en détention. Par la suite, le parquet a contesté le jugement d’acquittement et présenté de nouvelles accusations, ouvrant ainsi la voie à un nouveau procès et à la condamnation prononcée mardi.

Selon le même rapport, après son acquittement, le cheikh al-Hayki était toujours détenu au centre pénitentiaire d’al-Hawdh al-Jaf. Le nouveau jugement lui inflige désormais une peine de réclusion à perpétuité, assortie des autres sanctions annoncées.

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