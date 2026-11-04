États-Unis : Abdul El-Sayed remporte le siège du Michigan et devient le premier sénateur musulman de l’histoire du pays

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ancien professionnel de la santé publique, Abdul El-Sayed s’était lancé dans la course à l’investiture démocrate avant de remporter la primaire de son parti. Il a ensuite affronté le candidat républicain Mike Rogers pour obtenir le siège laissé vacant à la suite du retrait du sénateur Gary Peters.

La campagne électorale a notamment été marquée par des controverses autour des convictions religieuses du candidat démocrate. Donald Trump et plusieurs autres responsables républicains ont à plusieurs reprises attaqué Abdul El-Sayed en raison de son appartenance religieuse.

Sa victoire revêt une importance particulière dans un État qui avait accordé une courte avance à Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2024. En remportant ce scrutin, le démocrate permet à son parti de conserver un siège important au Sénat.

Selon les médias américains, Abdul El-Sayed prendra ses fonctions en janvier 2027, au début de la nouvelle session du Congrès. Son élection marquera une étape historique dans la représentation des musulmans au sein de la plus haute chambre législative des États-Unis.

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