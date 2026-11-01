Selon l'agence de presse Abna le journal Guardian a rapporté que le gouvernement de Donald Trump en se concentrant sur l'affaire de fraude dans les programmes d'aide sociale renforce les mesures contre l'abus de l'aide sociale et des assurances maladie publiques mais les sondages montrent que la corruption gouvernementale et le conflit d'intérêts financiers des responsables sont parmi les principales préoccupations des électeurs américains

Dans la dernière mesure l'équipe de lutte contre la fraude de JD Vance vice-président des États-Unis a annoncé la découverte d'un détournement de 40 millions de dollars dans le programme d'aide alimentaire Vance avait également précédemment annoncé la suppression de la couverture d'assurance maladie d'environ 760 mille personnes parmi celles couvertes par la loi Obamacare sous l'accusation de fraude

Trump a également proposé de payer une récompense aux personnes qui signalent des cas de gaspillage et de fraude dans les ressources gouvernementales

Selon un sondage de l'institut Harris pour le Guardian en octobre la corruption gouvernementale après l'augmentation du coût de la vie est la deuxième préoccupation importante des électeurs 87 pour cent des participants ont considéré la corruption en Amérique comme un problème et 65 pour cent des électeurs des élections de mi-mandat l'ont décrite comme un problème sérieux

La majeure partie des inquiétudes concerne le fait que les responsables élus préfèrent leurs intérêts financiers ou ceux de leurs bailleurs de fonds à l'intérêt public De plus la position de l'Amérique dans l'indice de perception de la corruption de l'organisation Transparency International est passée du rang 18 en 2016 au rang 29

Le Guardian poursuit en évoquant les critiques sur les activités commerciales de la famille Trump pendant sa présence à la Maison Blanche en particulier dans le domaine des crypto-monnaies Selon ce rapport Trump au cours de la première année suivant son retour au pouvoir a gagné environ 2 2 milliards de dollars dont 1 4 milliard de dollars provenant des crypto-monnaies

Ce journal a également abordé des affaires concernant les relations commerciales de la famille Trump avec des investisseurs et des gouvernements étrangers notamment le Qatar et les Émirats arabes unis Les démocrates considèrent ces relations comme un exemple possible d'exploitation financière du pouvoir politique en revanche la Maison Blanche rejette tout conflit d'intérêts ou lien entre les contributions financières et les grâces politiques