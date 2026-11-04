Palestine : une ancienne membre de l’unité du porte-parole de l’armée d’occupation révèle les mécanismes de propagande militaire

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une publication sur le réseau social américain X, Ayelet Kroizer a annoncé sa nomination au poste de porte-parole de l’organisation Breaking the Silence (« Briser le silence »), qui recueille et diffuse les témoignages d’anciens militaires sur les exactions commises par les forces armées dans les territoires palestiniens occupés.

Évoquant son expérience au sein de l’unité du porte-parole de l’armée du régime sioniste, elle a expliqué avoir participé à la manipulation des informations transmises aux médias. Elle affirme avoir constaté que le terme « terroriste » était parfois attribué à des Palestiniens innocents et que les communiqués étaient reformulés en fonction du public auquel ils s’adressaient et des objectifs recherchés.

Kroizer a indiqué que ses fonctions lui avaient permis de mieux comprendre non seulement les conditions de vie en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais aussi les méthodes employées par l’armée pour présenter les événements à l’opinion publique.

La vérité subordonnée aux objectifs de communication

L’ancienne militaire a décrit l’influence considérable exercée par l’unité du porte-parole sur la perception publique des événements. Selon elle, cette structure traitait la vérité comme une agence de relations publiques, plutôt que comme une institution tenue de rendre des comptes à la population.

Elle a expliqué que, lorsqu’elle s’adressait au public de la société sioniste, l’unité cherchait avant tout à renforcer la confiance de la population dans l’armée. « Le droit du public à connaître la vérité était, dans le meilleur des cas, relégué au second plan », a-t-elle écrit.

Concernant le public international, l’objectif consistait à consolider et à élargir la légitimité des opérations militaires. « Là encore, le prix à payer était la vérité », a-t-elle ajouté.

Kroizer a également raconté comment, après la diffusion de communiqués faisant état d’attaques ayant causé un nombre élevé de morts, des formules exprimant des regrets étaient systématiquement ajoutées.

« J’ai appris à annoncer la mort de dizaines de personnes lors d’une seule attaque, puis à ajouter automatiquement que nous regrettions tout préjudice causé à des personnes qui ne participaient pas aux combats. C’était la routine pendant mon service », a-t-elle souligné.

De l’engagement militaire à Breaking the Silence

Ayelet Kroizer a raconté avoir grandi dans une communauté ultra-orthodoxe et avoir renoncé, il y a trois ans, à son exemption du service militaire pour s’engager pendant la guerre.

« Je me suis engagée pour participer à ce que je considérais alors comme la défense du pays », a-t-elle expliqué.

Elle a précisé qu’elle n’aurait jamais imaginé qu’à la fin de son service militaire, au lieu de voyager ou de commencer ses études, elle rejoindrait l’organisation Breaking the Silence.

Cette organisation a salué sa nomination dans une publication sur X, affirmant que le moment était venu de révéler la vérité sur l’occupation. Kroizer a conclu son message en appelant d’autres personnes ayant servi pendant la guerre à sortir du silence et à témoigner de leur expérience.

Le lourd bilan humain et matériel de la guerre à Gaza

Depuis octobre 2023, l’offensive du régime sioniste contre la bande de Gaza a fait plus de 74 000 morts palestiniens et plus de 175 000 blessés, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza cités dans le texte. La guerre aurait également détruit environ 90 % des infrastructures civiles de la bande de Gaza.

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