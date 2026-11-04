Aveu de Trump : la guerre contre l'Iran était l'un des facteurs de la défaite électorale

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, la chaîne CBS News a rapporté citant Trump : Je crois que les démocrates ont tendance à coopérer avec moi, sinon j'opposerai mon veto à tout.

Il a également, en répétant ses positions antérieures sur la guerre contre l'Iran, déclaré : La guerre avec l'Iran prendra fin quand je déciderai et dirai qu'elle est terminée.

Trump, en référence à la chaîne Fox News, a déclaré : Ces défaites concernent cette chaîne car elle invitait des figures de l'opposition démocrate !

Il a reconnu : Je crois que le dossier iranien était l'un des facteurs de la défaite des républicains, mais les Américains sont conscients de l'importance de notre action à cet égard ! Notre mission vis-à-vis de l'Iran n'est pas terminée et nous pouvons agir ou ne pas agir à cet égard.

Trump, pour réduire le lourd fardeau de la défaite électorale, a déclaré : Je ne considère pas les résultats des élections comme une défaite personnelle pour moi. J'accepte les résultats de toutes les compétitions électorales et je félicite les démocrates.

Le site de la chaîne CNN a également rapporté que, alors que les électeurs mardi soir ont infligé un lourd coup électoral à Donald Trump, président de l'Amérique, il a annoncé en réaction à ces développements sur les réseaux sociaux qu'il avait l'intention de devenir un « commentateur politique ».

Trump a écrit dans un message sur le réseau social Truth Social : J'ai l'intention de devenir un commentateur politique et de commenter les raisons des victoires et des défaites de ces candidats, tant sur les aspects positifs que négatifs.