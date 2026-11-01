Général sioniste les résultats des élections sont le certificat de décès d'Israël

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Sama Yitzhak Brik général de division sioniste à la retraite a averti des conséquences des résultats des récentes élections et a décrit ce résultat comme le certificat officiel de décès d'Israël

Exprimer son inquiétude quant à l'avenir des territoires occupés et à la situation interne de ce régime il a précisé que ce qui se passe en Israël n'est pas simplement une crise politique passagère mais reflète un état d'effondrement global et multiforme dont le retour semble difficile

Brik a ajouté que l'examen des résultats des élections l'a conduit à la conclusion la plus amère à savoir qu'il n'y a plus personne dans la société sioniste avec qui on puisse discuter des défis existants

Il ajoute que selon sa conviction une grande partie de l'opinion publique n'a soit pas la capacité de comprendre la gravité de la phase actuelle soit ne montre pas la volonté de l'accepter

Brik estime également que les crises et les défis auxquels Israël est confronté y compris les catastrophes et défaites accumulées récemment sont accueillis par de nombreux habitants des territoires occupés avec indifférence ou minimisation alors que ces questions ont des effets profonds sur la situation actuelle et l'avenir de ce régime