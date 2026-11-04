Le maire de New York : Les changements politiques en Amérique ne font que commencer

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, « Zohran Mamdani », le maire de New York, dans une interview accordée au magazine Wired, a parlé du changement de l'atmosphère politique de ce pays.

Il a déclaré : On ressent maintenant une atmosphère différente, et il a souligné que les nouveaux changements politiques ne font que commencer et que la poursuite de cette voie nécessite plus d'efforts.

Ces déclarations interviennent alors que les résultats des élections de mi-mandat du 3 novembre 2026 (12 Aban 1405) témoignent de l'avancée des démocrates dans les courses au Congrès et que les médias ont annoncé la prise de la majorité de la Chambre des représentants par ce parti.

Mamdani a remporté les élections municipales de New York en novembre 2025 et a commencé son activité de maire le 1er janvier 2026. Il avait parlé dans son discours de victoire du début d'une nouvelle ère dans la politique de New York.