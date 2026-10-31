Réaction d'Araghchi aux déclarations du chancelier allemand ; il n'y aura plus de lignes rouges

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, réagissant aux récentes déclarations du chancelier allemand, a déclaré : lorsque l'année dernière les frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran ont commencé, M. Merz a salué ces attaques. Il a dit : « Ils font le sale boulot de l'Europe » !!

Araghchi a poursuivi : 100 milliards d'euros ne sont rien comparés au coup dévastateur et destructeur que les puissantes forces armées iraniennes infligeront à ceux qui oseraient s'attaquer à notre nation.

En conclusion, Araghchi a souligné : il n'y aura plus de lignes rouges.

Selon un rapport de Mehr, le chancelier allemand, reconnaissant les lourdes conséquences économiques de la guerre imposée américano-sioniste contre l'Iran, a annoncé que la hausse des prix de l'énergie au cours des huit derniers mois avait imposé plus de 100 milliards d'euros de coûts aux entreprises et aux consommateurs européens.